"Стратегия и концепция развития клуба – это однозначно развитие молодежи. Для этого мы отобрали талантливых детей и запустили академию. Ищем таланты в команду U-19. Летом пытались и опытными футболистами усилить главную команду. Это не сработало. Следует признать, что трансферная летняя кампания не дала результата. Мы увеличили бюджет, увеличили зарплатную ведомость, а результата это не дало.

"Большинство украинских клубов убыточны": президент Вереса откровенно отреагировал на слухи о банкротстве

Мы сделаем выводы зимой. Подпишем несколько уже готовых футболистов, которые нас усилят. И точно будем сражаться, чтобы остаться в УПЛ. Будем бороться до последнего тура. Наша стратегия – это молодежь. Мы готовы продать любого игрока за хорошие деньги. И это нормально. Спортивный результат для нас важен, но главное – самоокупаемость. Мы строим инфраструктуру, базу. В то же время – мы будем в каждом матче точно бороться за сохранение места в УПЛ", – цитирует Надеина клубная пресс-служба Вереса..

Напомним, что Верес сейчас занимает предпоследнее место в УПЛ, имея всего 8 очков после 14 сыгранных матчей.