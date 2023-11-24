"Стратегія і концепція розвитку клубу – це однозначно розвиток молоді. Для цього ми відібрали талановитих дітей і запустили академію. Шукаємо талантів у команду U-19. Влітку намагалися і досвідченими футболістами підсилити головну команду. Це не спрацювало. Потрібно визнати, що трансферна літня кампанія не дала результату. Ми збільшили бюджет, збільшили зарплатну відомість, а результату це не дало.

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Ми зробимо висновки взимку. Підпишемо кількох вже готових футболістів, які нас підсилять. І точно будемо боротися, щоб залишитися в УПЛ. Боротимемося до останнього туру. Наша стратегія - це молодь. Ми готові продати будь-якого гравця за хороші гроші. І це нормально. Спортивний результат для нас важливий, але головне – самоокупність. Ми будуємо інфраструктуру, базу. В той же час - ми в кожному матчі точно боротимемося за збереження місця в УПЛ", – цитує Надєїна клубна прес-служба Вереса..

Нагадаємо, що Верес наразі посідає передостаннє місце в УПЛ, маючи лише 8 очок після 14 зіграних матчів.