"Мы с тобой, Ольга Харлан!": Шахтер, Динамо и другие поддерживают фехтовальщицу, которая не пожала руку россиянке
Ольга Харлан далеко не одинока в своей борьбе за достоинство и принципы.
На старте ЧМ наша фехтовальщица победила россиянку Анну Смирнову – 15:7. После поединка Харлан отказалась жать руку сопернице. Россиянка подала протест и требовала дисквалифицировать Ольгу из-за "проявления неуважения". Сначала организаторы не планировали наказывать украинку, но затем изменили свое решение. Харлан покинулатурнир под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).
Харлан дисквалифицировали из ЧМ по фехтованию из-за отказа пожать руку россияне
Украинские футбольные клубы и деятели решили поддержать землячку, ставшую жертвой огромной несправедливости и бесхребетности FIE.
"Поддерживаем твой поступок! Мы с тобой, Ольга Харлан! Стыдно за вас, FIE", – Шахтер.
"Это была отличная победа и очень важный жест! Гордимся нашей звездой Ольгой Харлан!" – Динамо.
Карпаты выдали длинную тираду и напоминают о Николаеве – родном городе фехтовальщицы, который постоянно подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов.
Евгений Левченко показывает фото Смирновой с братиком-военным, а Роман Зозуля не забывает упрекнуть наших чиновников, которые делают недостаточно.