Ольга Харлан далеко не одна у своїй боротьбі за гідність та принципи.

На старті ЧС наша фехтувальниця перемогла росіянку Анну Смірнову – 15:7. Після поєдинку Харлан відмовилася тиснути руку суперниці. Росіянка подала протест і вимагала дискваліфікувати Ольгу через "прояв неповаги". Спочатку організатори не планували карати українку, але потім змінили своє рішення. Харлан покинула турнір під егідою Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Харлан дискваліфікували з ЧС з фехтування через відмову потиснути руку росіянці

Українські футбольні клуби та діячі вирішили підтримати землячку, яка стала жертвою величезної несправедливості і безхребетності FIE.

"Підтримуємо твій вчинок! Ми з тобою, Ольго Харлан! Соромно за вас, FIE", – Шахтар.

Підтримуємо твій вчинок!



Ми з тобою, Ольго Харлан!



Соромно за вас, @FIE_fencing ? pic.twitter.com/gDisF9ljYF — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 27, 2023

"Це була чудова перемога та дуже важливий жест! Пишаємось нашою зіркою Ольгою Харлан!" – Динамо.

Це була чудова перемога та дуже важливий жест! Пишаємось нашою зіркою Ольгою Харлан! pic.twitter.com/TBVpP5YBFw — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 27, 2023

Карпати видали довгу тираду і нагадують про Миколаїв – рідне місто фехтувальниці, яке постійно зазнає обстрілів з боку російських окупантів.

Olga Kharlan was disqualified by @FIE_fencing



It is not a black card for Ukrainian fencer, it is a black spot for you and shame.



Olga Kharlan #RussiaIsATerroristState #BringBackKharlan https://t.co/O5uIfPLb9U — ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) July 27, 2023

Євген Левченко показує фото Смірнової з братиком-військовим, а Роман Зозуля не забуває дорікнути нашим чиновникам, які роблять недостатньо.