"Ми з тобою, Ольго Харлан!": Шахтар, Динамо та інші підтримують фехтувальницю, яка не потиснула руку росіянці
Ольга Харлан далеко не одна у своїй боротьбі за гідність та принципи.
На старті ЧС наша фехтувальниця перемогла росіянку Анну Смірнову – 15:7. Після поєдинку Харлан відмовилася тиснути руку суперниці. Росіянка подала протест і вимагала дискваліфікувати Ольгу через "прояв неповаги". Спочатку організатори не планували карати українку, але потім змінили своє рішення. Харлан покинула турнір під егідою Міжнародної федерації фехтування (FIE).
Харлан дискваліфікували з ЧС з фехтування через відмову потиснути руку росіянці
Українські футбольні клуби та діячі вирішили підтримати землячку, яка стала жертвою величезної несправедливості і безхребетності FIE.
"Підтримуємо твій вчинок! Ми з тобою, Ольго Харлан! Соромно за вас, FIE", – Шахтар.
"Це була чудова перемога та дуже важливий жест! Пишаємось нашою зіркою Ольгою Харлан!" – Динамо.
Карпати видали довгу тираду і нагадують про Миколаїв – рідне місто фехтувальниці, яке постійно зазнає обстрілів з боку російських окупантів.
Євген Левченко показує фото Смірнової з братиком-військовим, а Роман Зозуля не забуває дорікнути нашим чиновникам, які роблять недостатньо.