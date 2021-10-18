"Рак і Русик Ротань. З Русиком ми куми, а з Раком ми вдвох ще з академії. Можна сказати, що ми з Ракицьким однакові. На нас ллється купа критики. Я не знаю, чому так стається.

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Я знаю, що Ракицький за людина, наскільки він справедливий і чесний. Не розумію, навіщо вони це роблять. Звичайно, я зрозумів, чому його в збірну перестали викликати. Я вже втомився пояснювати це людям, мені вже, напевно, стало байдуже. А що ти поясниш?" – заявив Селезньов в інтерв'ю YouTube-каналу МУХА.

Нагадаємо, форвард перетинався з Ракицьким у Шахтарі, а з Ротанем у Дніпрі. Також усі троє разом виступали за збірну України.

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