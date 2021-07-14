"Мой контракт с Зенитом действует до лета 2022 года. Руководство сначала обещало мне продление. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своём будущем уже в конце. Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше.

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Планирую ли я остаться в Санкт-Петербурге после завершения карьеры? Нет! Я украинец, у меня все украинское. Погода на моей родине уж точно приятнее, чем в Питере. В Киеве она стабильная. Вообще хотел бы выступать до 35 лет, а потом пойду на тренерские курсы. Хочу остаться в футболе", – сказал Ракицкий в интервью Championat.

Напомним, Ярослав перешел в Зенит из Шахтера в январе 2019 года за 10 млн евро.

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