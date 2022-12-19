"Мы разрушим этот Карфаген": Кулеба раскритиковал ФИФА за отказ транслировать обращение Зеленского о мире
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал критику в адрес ФИФА, которая продолжает кричать о "спорте вне политики".
"Мы разрушим стену, на которой написан "Спорт вне политики". Отказ ФИФА показать призыв президента к миру перед финалом ЧМ в очередной раз проявил лицемерие под названием "Спорт вне политики". Но мы разрушим этот Карфаген.
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Мировые спортивные организации и функционеры слишком долго прикрывались этой фразой. На самом деле за ней всегда стояла и стоит обычная трусость. Наиболее очевидным оно становится, когда речь идет о мире и войне. И особенно такой несправедливой, как российская агрессия против Украины. Где черное и белое, добро и зло настолько очевидны.
Когда мне рассказывают, что российские и белорусские спортсмены якобы не несут ответственности за преступления своих стран и должны быть допущены к соревнованиям, я спрашиваю: "А как тогда быть со 184 украинскими спортсменами, которые уже не примут участия ни в каких соревнованиях, потому что их убила Россия?"
За этот год мы разбили много стен в сознании иностранцев. Относительно снабжения оружием, введения санкций, в целом восприятия войны. Так же мы разрушим стену безразличия и лицемерия мировых спортивных организаций к преступной агрессии России", – написал Кулеба в Instagram.
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