"Мы разрушим стену, на которой написан "Спорт вне политики". Отказ ФИФА показать призыв президента к миру перед финалом ЧМ в очередной раз проявил лицемерие под названием "Спорт вне политики". Но мы разрушим этот Карфаген.

"Мир все равно услышал наш призыв": Зеленский – об отказе ФИФА транслировать его обращение перед финалом ЧМ-2022

Мировые спортивные организации и функционеры слишком долго прикрывались этой фразой. На самом деле за ней всегда стояла и стоит обычная трусость. Наиболее очевидным оно становится, когда речь идет о мире и войне. И особенно такой ​​несправедливой, как российская агрессия против Украины. Где черное и белое, добро и зло настолько очевидны.

Когда мне рассказывают, что российские и белорусские спортсмены якобы не несут ответственности за преступления своих стран и должны быть допущены к соревнованиям, я спрашиваю: "А как тогда быть со 184 украинскими спортсменами, которые уже не примут участия ни в каких соревнованиях, потому что их убила Россия?"

За этот год мы разбили много стен в сознании иностранцев. Относительно снабжения оружием, введения санкций, в целом восприятия войны. Так же мы разрушим стену безразличия и лицемерия мировых спортивных организаций к преступной агрессии России", – написал Кулеба в Instagram .