"В Катаре состоялся финал чемпионата мира по футболу. Эмоциональный финал, именно в этом и есть смысл футбола – у каждого есть шанс на победу, каждый может показать, что он самый сильный.

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Но состязание на поле для игры, а не на поле битвы. И самое плохое, что может случиться – это красная карточка, но не красная кнопка. Когда людей объединяет футбол, людей объединяет мир. Именно поэтому для этого дня я подготовил специальное обращение от Украины ко всему миру, ко всем, кто ценит мир и жизнь. Хотя ФИФА заблокировала это обращение для показа на стадионе перед финальной игрой в Катаре, но мир все равно услышал наш призыв.

Наши футболисты распространили видео, Ярмоленко, вся сборная Украины, Шевченко, Шовковский, Модрич, Срна, Гвардиола, Рац и многие другие игроки. Я благодарю всех. Государства-партнеры поддержали, тысячи мировых СМИ распространили", – сказал Зеленский в своем традиционном обращении.

Напомним, Офис Президента обратился в ФИФА с просьбой предоставить слово Владимиру Зеленскому перед началом финального матча ЧМ-2022, чтобы напомнить всему миру о трагедии войны. Однако получил отказ.

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