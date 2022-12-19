"Ми зруйнуємо стіну, на якій написано "Спорт поза політикою". Відмова ФІФА показати заклик президента до миру перед фіналом ЧС вчергове проявила лицемірство під назвою "Спорт поза політикою". Але ми зруйнуємо цей Карфаген.

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Світові спортивні організації та функціонери надто довго прикривалися цією фразою. Насправді за нею завжди стояло та стоїть звичайне боягузтво. Найбільш очевидним воно стає, коли йдеться про мир і війну. І особливо таку несправедливу, як російська агресія проти України. Де чорне і біле, добро та зло настільки очевидні.

Коли мені розповідають, що російські та білоруські спортсмени нібито не несуть відповідальності за злочини своїх країн і мають бути допущені до змагань, я питаю: "А як тоді бути зі 184-ма українськими спортсменами, які вже не візьмуть участі в жодних змаганнях, бо їх вбила Росія?"

За цей рік ми розбили багато стін у свідомості іноземців. Щодо постачання зброї, запровадження санкцій, загалом сприйняття війни. Так само ми зруйнуємо стіну байдужості та лицемірства світових спортивних організацій до злочинної агресії Росії", – написав Кулеба в Instagram.

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