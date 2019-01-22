"Мы продолжаем молиться", – Кардифф сделал заявление о пропавшем без вести Сале

Исполнительный директор Кардиффа Кен Чу сделал заявление относительно новичка команды Эмилиано Салы, который на самолете пропал без вести.

"Мы шокированы новостями, что самолет пропал без вести. Мы ожидали, что Эмилиано прилетит ночью в Кардифф, а сегодня был бы его первый день с командой.

Самолет, которым летел Сала, пропал без вести – трансферного рекордсмена Кардиффа до сих пор ищут

Владелец клуба Винсент Тан и президент Мехмет Далман очень переживают из-за этой ситуации.

Нашим первым решением утром стала отмена тренировки, а игроки, тренеры и вся остальная часть Кардифф Сити мыслями с Эмилиано и пилотом.

От имени клуба хотел бы поблагодарить болельщиков и всю остальную футбольную семью за ​​поддержку в это сложное время. Мы продолжаем молиться для позитивных новостей", – цитирует Чу официальный сайт Кардиффа.