toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Ми продовжуємо молитись", – Кардіфф зробив заяву щодо зниклого безвісти Сали

18:39 420 Читать на русском
"Ми продовжуємо молитись", – Кардіфф зробив заяву щодо зниклого безвісти Сали
Еміліано Сала / соцмережі

Виконавчий директор Кардіффа Кен Чу зробив заяву стосовно новачка команди Еміліано Сали, який на літаку зник безвісти.

"Ми шоковані новинами, що літак зникнув безвісти. Ми очікували, що Еміліано прилетить вночі в Кардіфф, а сьогодні був би його перший день з командою.

Літак, яким летів Сала, зник безвісти – трансферного рекордсмена Кардіффа досі шукають

Власник клубу Вінсент Тан та президент Мехмет Далман дуже переживають через цю ситуацію.

Нашим першим рішенням зранку стало скасування тренування, а гравці, тренери та вся інша частина Кардіфф Сіті думками з Еміліано та пілотом.

Від імені клубу хотів би подякувати вболівальникам та всій іншій футбольній родині за підтримку у цей складний час. Ми продовжуємо молитись для позитивних новин", – цитує Чу офіційний сайт Кардіффа.

Теги
Англія Кардіфф Кардіфф Еміліано Сала Еміліано Сала
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
51
хв
Хетафе
22:30
Валенсія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук