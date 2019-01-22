"Ми продовжуємо молитись", – Кардіфф зробив заяву щодо зниклого безвісти Сали

Виконавчий директор Кардіффа Кен Чу зробив заяву стосовно новачка команди Еміліано Сали, який на літаку зник безвісти.

"Ми шоковані новинами, що літак зникнув безвісти. Ми очікували, що Еміліано прилетить вночі в Кардіфф, а сьогодні був би його перший день з командою.

Літак, яким летів Сала, зник безвісти – трансферного рекордсмена Кардіффа досі шукають

Власник клубу Вінсент Тан та президент Мехмет Далман дуже переживають через цю ситуацію.

Нашим першим рішенням зранку стало скасування тренування, а гравці, тренери та вся інша частина Кардіфф Сіті думками з Еміліано та пілотом.

Від імені клубу хотів би подякувати вболівальникам та всій іншій футбольній родині за підтримку у цей складний час. Ми продовжуємо молитись для позитивних новин", – цитує Чу офіційний сайт Кардіффа.