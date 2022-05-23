Украинский вратарь пока не думает о смене клуба, хотя и не исключил такой шаг в дальнейшем.

"Соответствует ли действительности информация, что я хочу покинуть Реал, чтобы иметь игровую практику? На данный момент – нет. Нужно понимать, что такое пишут по итогам сезона, по результатам. Видят, что я мало сыграл и вполне спокойно могут написать, что у меня есть желание покинуть клуб, чтобы получать больше игровой практики. Логично? Логично.

Лунин получил три топ-варианта, в которых может провести следующий сезон, – Fichajes

Но на сегодняшний день я даже не разговаривал с клубом относительно следующего сезона. Впереди финал ЛЧ, только после него будут все разговоры, будет определяться состав на следующий сезон.

Как влияют слухи об интересе Тоттенхэма, Ювентуса и дортмундской Боруссии? Да никак, это ведь не первый раз. В течение, вероятно, 5 лет каждые полгода пишут много информации. Что будет, то будет. Если есть интерес, то клубы пообщаются между собой, а потом донесут до меня. А реагировать каждый раз на такую ​​информацию не вижу смысла.

Можно ли сказать, что я счастлив в Реале? Да, можно. Без единого сомнения. У нас здесь дом, все устроено, семья, все настроено и обустроено. Нам здесь нравится, здесь комфортно. У нас есть все условия для жизни. Как и в клубе: отличная база, команда, атмосфера, уровень тренировок. Когда матчи – вообще космос.

Единственный этот нюанс, самый важный – количество игрового времени. Во всем остальном – не знаю, где может быть лучше.

Будет ли бытовой фактор влиять на мой выбор относительно будущего? Если будет переезд, то, думаю, не будет влиять. За эти пять лет мы наездились, туристами нас можно назвать. Потому мы привыкли переезжать. Жена в этом плане у меня – большой молодец, быстро собирается, все складывает, планирует. В этом плане я могу спокойно на нее рассчитывать и ни за что не беспокоиться. До этого у нас с переездами проблем не было, потому бытовой вопрос не стоит", – сказал Лунин в эфире Вацко Live.

Напомним, в сезоне 2021/22 украинец сыграл за Реал 4 матча (из них 2 – в чемпионате). Его контракт с мадридским клубом рассчитан еще на 2 сезона.

Лунин стал героем Реала в матче Примеры: отбитый пенальти, звание лучшего и не только