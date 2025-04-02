"Они двое игроков в этой команде, которые никогда не хотят покидать поле. Габриэл почувствовал что-то в своем подколенном сухожилии, мы не знаем, насколько серьезна эта травма. Относительно Юррьена, он также начал чувствовать дискомфорт на ранней стадии матча. Он смог продолжить играть, но в конце концов его пришлось заменить. Это минус этой ситуации. У него проблема с коленом.

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Глядя на Мартинелли, можно говорить, что он пропустил три месяца. Глядя на Букайо – четыре месяца. Жезус – не играл почти весь сезон. Как нам удалось оказаться там, где мы сейчас, со всеми этими травмами? Бен Уайт вообще не участвовал в этом сезоне, это то, что есть.

Вы можете себе представить? Мы потеряли четырех игроков линии защиты за одну неделю – Калафьори, Бена Уайта, Юррьен и Габриэла. У нас есть еще четверо, которые настолько мотивированы, что выполнят свою работу.

Количество травм в этом сезоне? Это было что-то особенное, потому что среди этих травмированных футболистов были очень важные игроки на ключевых позициях, влияющие на всю игру. Но у нас есть много хороших новостей. Посмотрите на Микеля Мерино, посмотрите на Итана Нванери, посмотрите на других игроков, которые делают свою работу.

Опыт преодоления травм? Ты задумываешься об этом, чешешь голову. Несколько следующих игр для меня будут такими же. В то же время это был огромный опыт для нас, тренеров и персонала – справляться с этой ситуацией. В итоге игроки реагируют так, как мы реагируем на это. Если вы начинаете жалеть себя и говорить: "Это невозможно, как мы это сделаем?" – тогда это будет невозможно. Но эти ребята не дают тебе причин действовать так, и посмотрите, где мы находимся в апреле", – цитирует Артету официальный сайт Арсенала.

Напомним, Габриэл и Тимбер получили травмы в матче против Фулхэма (2:1). Пока неизвестно, когда оба игрока вернутся в состав "канониров".

К слову, 5 апреля Арсенал сыграет с Эвертоном, а уже 8 апреля состоится четвертьфинал Лиги чемпионов, где команда Артеты будет противостоять Реалу.

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