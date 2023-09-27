– Показалось, что в первом тайме ваша команда играла достаточно медленно, не было создано много моментов. Что в перерыве сказали своим подопечным, чтобы они подняли темп и заиграли быстрее?

– Именно это мы и сказали. Считаю, мы должны были начать в более высоком темпе, чтобы усложнить Вересу ситуацию. В перерыве мы внесли коррективы и показали футболистам некоторые моменты, которые им следует исправить. Они услышали нас, чаще выполняли забегания в свободные зоны, и благодаря этому мы забили голы.

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– Сегодня Шахтер обошелся без красных карточек. Вы работаете над этим?

– Мы откроем шампанское по этому поводу. Не работаем над этим, потому что, думаю, вы все видели моменты и знаете, что идет большая дискуссия относительно того, была ли там красная карточка. Поэтому, считаю, слова излишни. Игроки всегда демонстрируют дисциплину на поле, и я не видел грубого поведения футболистов Шахтера, которое бы заслуживало такого отношения.

– Может, удаления не было, потому что Шахтер был недостаточно заряженным на борьбу сегодня? Вы так не считаете?

– Это странный вопрос. По моему мнению, в случае последней красной карточки мы играли честно, и в техническом плане это был хороший подкат, это была совсем не красная карточка. Мы всегда выкладываемся на сто процентов, играем так, как нам надо, и хотим это делать технически – в зависимости от того, чего требует игра, например, в единоборствах с соперником. Поэтому считаю, что у нас никогда нет намерения действовать грубо. Мы хотим играть быстро и агрессивно в обороне, но это не обязательно должно приводить к красным карточкам. Это не тот случай, – цитирует ван Леувена официальный сайт "горняков".

Напомним, Шахтер в 1/8 финала разгромил Верес (3:0) и пробился в следующую стадию соревнований.

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