– Здалося, що в першому таймі ваша команда грала досить повільно, не було створено багато моментів. Що в перерві сказали своїм підопічним, щоб вони підняли темп і заграли швидше?

– Саме це ми і сказали. Вважаю, ми мали розпочати у більш високому темпі, щоб ускладнити Вересу ситуацію. У перерві ми внесли корективи і показали футболістам деякі моменти, які їм слід виправити. Вони почули нас, частіше виконували забігання у вільні зони, і завдяки цьому ми забили голи.

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– Сьогодні Шахтар обійшовся без червоних карток. Ви працюєте над цим?

– Ми відкриємо шампанське щодо цього. Не працюємо над цим, бо, гадаю, ви всі бачили моменти і знаєте, що йде велика дискусія щодо того, чи була там червона картка. Тому, вважаю, слова зайві. Гравці завжди демонструють дисципліну на полі, і я не бачив грубої поведінки футболістів Шахтаря, яка б заслуговувала на таке ставлення.

– Може, вилучення не було, тому що Шахтар був недостатньо зарядженим на боротьбу сьогодні? Ви так не вважаєте?

– Це дивне питання. На мою думку, у випадку останньої червоної картки ми грали чесно, і в технічному плані це був гарний підкат, це була зовсім не червона картка. Ми завжди викладаємося на сто відсотків, граємо так, як нам треба, і хочемо це робити технічно – залежно від того, чого потребує гра, наприклад, у єдиноборствах із суперником. Тому вважаю, що в нас ніколи немає наміру діяти грубо. Ми хочемо грати швидко й агресивно в обороні, але це не обов'язково має призводити до червоних карток. Це не той випадок, – цитує ван Леувена офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Шахтар в 1/8 фіналу розгромив Верес (3:0) і пробився у наступну стадію змагань.

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