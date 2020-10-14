"Очевидно, это не была замечательная игра для обоих вратарей, если она заканчивается 3:3. У нас все началось плохо, но мы в конце концов контролировали игру и совершенствовали свой футбол.

Голевой фестиваль в видеообзоре матча Германия – Швейцария – 3:3

Кое-что хорошее в этот вечер таки случилось. Мы обыграли Украину, а испанцы им проиграли, поэтому мы все еще можем выиграть эту группу", – цитирует Нойера официальный сайт УЕФА.

Добавим, что после 4 туров немцы делят с Украиной второе место группы 4 в Лиге наций, уступая Испании один пункт (6 против 7-ми). Швейцария с двумя очками – последняя.

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