Сборная Германии встречается со Швейцарией в 4-м туре Лиги наций 2020/21. Смотрите видео голов и обзор матча Германия – Швейцария на Футбол 24.

Швейцария ошарашила грозных хозяев голами Гаврановича и Фройлера, но Вернер сделал намек на камбек еще до перерыва. На 55 минуте счет сравнял другой представитель Челси в Бундесманшафт – Кай Хаверц.

Германия расписала феерическую ничью со Швейцарией в пользу сборной Украины

Гости не сдавались, снова получив преимущество усилиями Гаврановича. Ответ немцев был эффективным и эффектным. Гнабри пяткой замкнул прострел Вернера, оформив феерические 3:3.