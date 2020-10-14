Голевой фестиваль в видеообзоре матча Германия – Швейцария – 3:3
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Сборная Германии встречается со Швейцарией в 4-м туре Лиги наций 2020/21. Смотрите видео голов и обзор матча Германия – Швейцария на Футбол 24.
завершено
28’ Тимо Вернер
55’ Кай Хаверц
60’ Серж Гнабри
Ремо Фройлер 27’
Марио Гавранович 57’
Фабиан Шер 90+4’
27’ Ремо Фройлер
28’ Тимо Вернер
55’ Кай Хаверц
57’ Марио Гавранович
60’ Серж Гнабри
90+4’ Фабиан Шер
Швейцария ошарашила грозных хозяев голами Гаврановича и Фройлера, но Вернер сделал намек на камбек еще до перерыва. На 55 минуте счет сравнял другой представитель Челси в Бундесманшафт – Кай Хаверц.
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Гости не сдавались, снова получив преимущество усилиями Гаврановича. Ответ немцев был эффективным и эффектным. Гнабри пяткой замкнул прострел Вернера, оформив феерические 3:3.
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