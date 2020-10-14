"Очевидно, це не була чудова гра для обох воротарів, якщо вона закінчується 3:3. У нас все почалося погано, але ми врешті-решт контролювали гру і вдосконалювали свій футбол.

Гольовий фестиваль у відеоогляді матчу Німеччина – Швейцарія – 3:3

Дещо хороше цього вечора таки сталося. Ми обіграли Україну, а іспанці їм програли, тому ми все ще можемо виграти цю групу", – цитує Нойєра офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що після 4 турів німці ділять з Україною другу сходинку групи 4 в Лізі націй, поступаючись Іспанії одним пунктом (6 проти 7-ми). Швейцарія з двома очками – найгірша.

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