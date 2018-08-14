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ФФУ объяснила, почему Жилмар сейчас не может возглавлять Львов

19:01 189 Читати українською
ФФУ объяснила, почему Жилмар сейчас не может возглавлять Львов
Жилмар / Фото: соцсети

Чиновник ФФУ разъяснил, по каким причинам возникла ситуация с невозможностью занимать должность главного тренера ФК Львов бразильцем Жилмаром.

Как пояснил "Футбол 24" заместитель директора Центра лицензирования Федерации футбола Украины Сергей Задиран, во время проведения процедуры лицензирования тренером ФК Львов еще был Андрей Демченко, который имел PRO-диплом.

Жилмар покинул Львов

"Потом пришел новый тренер, предоставил определенные документы, клуб обратился к нам с письмом, чтобы мы дали оценку этим документам. Вот мы и предоставили", – подчеркнул он.

Задиран отметил, что Жилмар проходил тренерские курсы в Бразилии, но проблема в том, что в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) являются особенности взаимодействия с УЕФА.

"Мы обратились к техническому департаменту УЕФА, чтобы они дали оценку его бразильским документам", – отметил представитель ФФУ.

Задиран отметил, что львовский клуб должен был обратиться в ФФУ еще до того, как подавать соответствующие заявочные документы.

Он отметил, что Жилмар имеет в Украине лицензию "А" и может работать ассистентом главного тренера.

"Если он начнет учиться на лицензию PRO, то тогда это считается, что уже выполнены требования, и он может работать главным тренером", – сказал Задиран.

Источник: Футбол 24
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ФФУ Львов Львов Жилмар Тадеу да Силва Жилмар Тадеу да Силва
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