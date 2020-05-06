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"Мы обязательно отомстим", – Зозуля записал видеообращение для украинских воинов

22:09 22 Читати українською
"Мы обязательно отомстим", – Зозуля записал видеообращение для украинских воинов
Роман Зозуля с бойцами АТО / Фото из открытых источников

Нападающий Альбасете Роман Зозуля поздравил украинских бойцов с Днем пехоты.

"Хочу поздравить всех с Днем пехоты. Пехота – опора и костяк украинской армии, народной армии. Спасибо вам за то, что вы сделали за 6 лет и продолжаете делать с огромным героизмом и самоотдачей.

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Горд быть знаком с настоящими воинами-пехотинцами, горд дружбой с вами, ребята. Вечная слава павшим. Знаю, отомстим и победим. С праздником вас, ребята. Спасибо вам", – сказал Роман.

Напомним, Роман активно участвует в волонтерской деятельности для помощи воинам ВСУ, за что неоднократно критиковался определенными фанатскими группировками в Испании.

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Теги
Украинцы за рубежом Сегунда Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Испания Видеоновости
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