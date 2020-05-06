"Мы обязательно отомстим", – Зозуля записал видеообращение для украинских воинов

Нападающий Альбасете Роман Зозуля поздравил украинских бойцов с Днем пехоты.

"Хочу поздравить всех с Днем пехоты. Пехота – опора и костяк украинской армии, народной армии. Спасибо вам за то, что вы сделали за 6 лет и продолжаете делать с огромным героизмом и самоотдачей.

Зозуля приобрел тесты на коронавирус для украинских военных

Горд быть знаком с настоящими воинами-пехотинцами, горд дружбой с вами, ребята. Вечная слава павшим. Знаю, отомстим и победим. С праздником вас, ребята. Спасибо вам", – сказал Роман.

Напомним, Роман активно участвует в волонтерской деятельности для помощи воинам ВСУ, за что неоднократно критиковался определенными фанатскими группировками в Испании.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти