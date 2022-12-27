"Мариуполь и Черноморец сыграют в переходных матчах": Белик назвал своего фаворита в борьбе за золото УПЛ
Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик предположил, кто покинет элитный дивизион по итогам сезона.
"Кто главный претендент на победу в чемпионате? Сложный вопрос. Поскольку сейчас Шахтер опережает Динамо на два очка, то скажу – 51% на 49% в пользу "горняков". А вот бронзу завоюет СК Днепр-1.
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Ингулец и Минай займут две последние строчки, а Мариуполь и Черноморец сыграют в переходных матчах. Хотя опять же все это перед сборами, и ситуацию еще можно исправить. Ведь сейчас и из Десны приходят не очень хорошие новости", – сказал Белик в комментарии Zbirna.com.
Напомним, после 18-ти туров лидером УПЛ является Шахтер, который на два очка опережает Динамо.
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