"Михайленко створив команду, за якою просто не встиг. У Михайленка велике тренерське майбутнє, але на той момент він просто не встигав за розвитком СК Дніпро-1. Ми програли Колосу за вихід до єврокубків. Тоді ми грали у Києві і не вгадали з воротарем – замість Юрчука випустили Кліщука. Якби зіграв Юрчук, упевнений, усе склалося б інакше.

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Ще до матчу з Колосом мої помічники, які розуміються на футболі краще, ніж я, говорили, що з Михайленком потрібно приймати кардинальне рішення і прощатися. Тому що, насамперед, ми заважаємо його професійному розвитку. На той момент я запропонував, щоб менеджмент обрав тренера, який поведе за собою далі СК Дніпро-1. Одним із кандидатів був Віктор Скрипник. Ми з ним спілкувалися і я дуже хотів бачити його головним тренером.

На жаль, у світі великого спорту є контрактні зобов'язання, які слід виконувати. Ми готові були підписати угоду зі Скрипником, але у нього був чинний контракт із Зорею. Ми не втручалися у процес переговорів. У нас не багатий клуб. Платити клаусулу ми не збиралися, про що відразу попередили Скрипника", – сказав Береза ​​в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов третім з 40 очками в активі, Зоря з 36-ма пунктами – четверта.

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