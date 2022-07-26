"Приглашение Йовичевича было инициативой клуба. Тренер, который своим стилем подходит Шахтеру. Он показал свою работу в СК Днепр-1, Карпатах, Динамо Загребе. Йовичевич заслуживает быть в Шахтере.

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Реакция на конфликтную ситуацию с СК Днепр-1 из-за Йовичевича? Но какая реакция? Мы не могли никого украсть. У Йовичевича контракт истек 30 июня. Это единственная правда. Этот документ может увидеть любой футбольный человек. Потому мы спокойны.

Не буду опускаться на уровень СК Днепр-1, кому отвечать. Мы – Шахтер, двигаемся только вперед. Йовичевичу будет сложно, мы помогаем. Уверен, что вместе будет удача. Строится новая молодая команда. Нужно время и терпение. Уверяю, Шахтер будет там, где он заслуживает быть", – поделился Срна в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, Йовичевич со скандалом покинул СК Днепр-1, присоединившись к Шахтеру, хотя днепряне имели опцию продления контракта со специалистом.

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