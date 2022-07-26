"Запрошення Йовічевіча було ініціативою клубу. Тренер, який своїм стилем підходить Шахтарю. Він показав свою роботу в СК Дніпро-1, Карпатах, Динамо Загреб. Йовічевіч заслуговує бути в Шахтарі.

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Реакція на конфліктну ситуацію з СК Дніпро-1 через Йовічевіча? Та яка реакція? Ми не могли нікого вкрасти. У Йовічевіча контракт закінчився 30 червня. Це єдина правда. Цей документ може побачити будь-яка футбольна людина. Тому ми спокійні.

Не буду опускатися на рівень СК Дніпро-1, комусь відповідати. Ми – Шахтар, рухаємося лише вперед. Йовічевічу буде складно, ми допомагаємо. Впевнений, що разом буде успіх. Будується нова молода команда. Потрібен час та терпіння. Запевняю, Шахтар буде там, де він заслуговує бути", – поділився Срна у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, Йовічевіч зі скандалом покинув СК Дніпро-1, приєднавшись до Шахтаря, хоча дніпряни мали опцію продовження контракту з фахівцем.

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