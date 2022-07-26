Хорватский специалист рассчитывает как минимум еще на 3 подписания, сообщил Виктор Вацко.

Йовичевич ввел систему штрафов в Шахтере

На данный момент без конкретных фамилий, но речь идет о позициях левого защитника, опорника и правого вингера. Также остаются вопросы по центрфорварду, хотя Лассина Траоре еще находится на контракте, и есть надежда на прогресс Сикана. Пока Шахтер вернул много игроков из аренд и оформил лишь 2 полноценных летних приобретения – Невена Джурасека и Андрея Тотовицкого.

Напомним, "горняки" получили прямую путевку в групповой этап ЛЧ, поэтому могут ожидать хороших доходов от еврокубкового сезона.

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