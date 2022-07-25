Томас Тухель после разгромного поражения Челси от Арсенала (0:4) и неудачи в борьбе за Жюля Кунде не скрывал своих эмоций. Немецкий тренер серьезно "наехал" на руководство, заявив о неготовности лондонской команды к сезону.

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"Я далеко не расслаблен. Мы были недостаточно качественны. Мы были просто неконкурентоспособны. Я вспоминаю прошлый сезон и те аспекты игры, в которых мы имели проблемы, потом думаю о том, как на нас наложили санкции. Некоторые игроки покинули команду (а некоторые пытаются сделать это сейчас) – и вот к чему всё это привело.

Именно поэтому у нас был срочный запрос на качественных футболистов. Большое количество качественных футболистов. Мы получили двоих, но мы не конкурентоспособны. И это, к сожалению, можно было увидеть по игре с Арсеналом.

Борьба с Ливерпулем и Манчестер Сити? Учитывая последние недели и нашу игру с Арсеналом, мы не должны даже говорить о тех командах, которые завершили сезон выше нас. Нас разбил коллектив, который не будет выступать в Лиге чемпионов в новом сезоне и финишировал ниже Челси. И сейчас он заметно опережает нас", – цитирует Томаса Тухеля The Guardian.

Напомним, что Челси весной приобрел американский миллиардер Тодд Боэли. Летом лондонцы оформили трансферы Калиду Кулибали и Рахима Стерлинга, однако клуб потерпел фиаско в борьбе за Жюля Кунде, Рафинью, Маттейса Де Лигта и ряд других футболистов.

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