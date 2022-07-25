Томас Тухель після розгромної поразки Челсі від Арсенала (0:4) та невдачі у боротьбі за Жюля Кунде не приховував своїх емоцій. Німецький тренер серйозно "наїхав" на керівництво, заявивши про неготовність лондонської команди до сезону.

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"Я далеко не розслаблений. Ми були недостатньо якісні. Ми були просто неконкурентноспроможні. Я згадую минулий сезон і ті аспекти гри, в яких ми мали проблеми, потім думаю про те, як на нас наклали санкції. Деякі гравці покинули команду (а деякі намагаються зробити це зараз) – і ось до чого це все призвело.

Саме тому у нас був терміновий запит на якісних футболістів. Велику кількість якісних футболістів. Ми отримали двох, але ми не є конкурентоспроможними. І це, на жаль, можна було побачити по грі з Арсеналом.

Боротьба з Ліверпулем і Манчестер Сіті? Враховуючи останні тижні і нашу гру з Арсеналом, ми не повинні навіть говорити про ті команди, які завершили сезон вище за нас. Нас розбив колектив, який не виступатиме в Лізі чемпіонів у новому сезоні й фінішував нижче за Челсі. І зараз він помітно випереджає нас", – цитує Томаса Тухеля The Guardian.

Нагадаємо, що Челсі навесні придбав американський мільярдер Тодд Боелі. Влітку лондонці оформили трансфери Каліду Кулібалі та Рахіма Стерлінга, однак клуб зазнав фіаско в боротьбі за Жюля Кунде, Рафінью, Маттейса Де Лігта та ряду інших футболістів.

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