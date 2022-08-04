"Это важный экзамен для нас, тяжелый матч, с хорошим соперником, который пережил большие изменения в составе и на тренерской скамейке. Они давно не играли, но мы не хотим попасть в эту ловушку. Хочу донести игрокам, что мы должны быть на очень хорошем уровне.

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Энтузиазм, желание игроков и то, что они будут играть за Украину, могут изменить расчеты на бумаге. Для них это может оказаться фантастическим стимулом. Их команда в основном состоит из молодых украинцев, которые сильны духом и хотят играть на самом лучшем уровне, и мы должны отвечать на это. Мы знаем их философию игры и вы видите, что у них нидерландский тренер.

Никакие товарищеские матчи не сравняются с официальными. Мы анализировали только товарищеские матчи. Здесь прибавится давление и ответственность. Я считаю, что Заря хорошая команда, мы дадим достойный ответ и хотим получить результат перед ответным матчем", – цитирует Балинта Prosport.

Напомним, первая дуэль украинской и румынской команд состоится сегодня, 4 августа, в 20:30. Ответный матч запланирован на 11 число.

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