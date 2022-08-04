"Це важливий іспит для нас, важкий матч, з хорошим суперником, який пережив великі зміни у складі та на тренерській лавці. Вони давно не грали, але ми не хочемо потрапити у цю пастку. Хочу донести гравцям, що ми повинні бути на дуже хорошому рівні.

Зоря – Універсітатя Крайова: анонс матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій

Ентузіазм, бажання гравців і те, що вони будуть грати за Україну, можуть змінити розрахунки на папері. Для них це може бути фантастичним стимулом. Їхня команда в основному складається з молодих українців, які сильні духом і хочуть грати на найкращому рівні, і ми повинні відповідати на це. Ми знаємо їхню філософію гри, і ви бачите, що у них нідерландський тренер.

Жодні товариські матчі не зрівняються з офіційними. Ми аналізували лише товариські матчі. Тут додасться тиск і відповідальність. Я вважаю, що Зоря хороша команда, ми дамо гідну відповідь і хочемо отримати результат перед матчем-відповіддю", – цитує Балінта Prosport.

Нагадаємо, перша дуель української та румунської команд відбудеться сьогодні, 4 серпня, о 20:30. Матч-відповідь запланований на 11 число.

"Чемпіони великого кохання", паралелі з Дніпром, низка збірників і тренер-ноунейм – з ким зіграє Зоря у Лізі конференцій