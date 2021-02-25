"Мы действительно хотим забить дома. Мы будем играть в нападении, как обычно. Мы не будем защищаться, чтобы сохранить счет 0:0. Думаю, что в четверг мы увидим атакующий клуб. Мы не оказываем дополнительного давления друг на друга.

Брюгге – Динамо: предматчевая пресс-конференция тренера бельгийцев

Вылет не будет провалом. Давайте не будем забывать о случаях COVID. В любом случае мы не думаем о прекращении борьбы на данном этапе. Мы постараемся пройти дальше, и тогда посмотрим. Мы будем играть так, как мы умеем. Как всегда", – цитирует Вормера RTBF.

Отметим, матч 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Динамо состоится сегодня, 25 февраля, начало в 22:00. Первый поединок в Киеве завершился со счетом 1:1.

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