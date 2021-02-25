"Ми справді хочемо забити вдома. Ми будемо грати в нападі, як завжди. Ми не будемо захищатися, щоб зберегти рахунок 0:0. Думаю, що в четвер ми побачимо атакувальний клуб. Ми не надаємо додаткового тиску один на одного.

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Виліт не буде провалом. Давайте не будемо забувати про випадки COVID. У будь-якому випадку ми не думаємо про припинення боротьби на даному етапі. Ми постараємося пройти далі, і тоді подивимося. Ми будемо грати так, як ми вміємо. Як завжди", – цитує Вормера RTBF.

Зазначимо, матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге – Динамо відбудеться сьогодні, 25 лютого, початок о 22:00. Перший поєдинок у Києві завершився із рахунком 1:1.

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