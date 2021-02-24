"Мы предполагаем, что тесты Де Кетелаере и Миньоле положительные. Сейчас мы составляем новый план. Вы увидите это завтра. Это большое дело, и мы говорили об этом в группе. Защитная тактика? Мы будем играть так же, как и всегда. Все что нам нужно – это сыграть по-своему. Мы показали это в Киеве и в матче против Левена.

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Игроки собираются группой только на поле. Каждый из них проводит отдельную встречу с физиотерапевтом, хотя раньше на нее приходили от трех до четырех человек. Нам пришлось принять дополнительные меры, чтобы избежать новых заражений. Делаем все от нас зависящее, чтобы ребята оставались здоровыми.

Случаи коронавируса еще больше сближают игроков. Это создает особое ощущение. Каждый хочет пройти лишнюю милю. Но не забывайте, что кроме ментальности, в этой группе есть еще много качества. Это также должно работать с имеющимися футболистами. Сейчас это особые обстоятельства, при которых нам приходится работать", – приводит слова Де Миля Voetbalkrant.

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