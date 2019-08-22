"Мы можем обыгрывать Динамо и Шахтер", – нападающий Олимпика сделал смелое заявление

Нападающий Олимпика Драман Салу настроен дать серьезный бой Динамо в поединке 5-го тура Премьер-лиги. 21-летний представитель Буркина-Фасо присоединился к дончанам этим летом.

Напомним, Олимпик остается единственной командой УПЛ, которая после 4-х туров не набрала ни одного очка. Провальный старт сезона заставил руководство клуба пойти на кадровые изменения – главный тренер дончан Жулио Сезар покинул клуб.

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Следующий матч Олимпик сыграет против киевского Динамо, а через тур будет противостоять Шахтеру, потому рискует остаться без очков и после 6-ти туров. Несмотря на это, нападающий команды Драман Салу настроен оптимистично.

"Мы благодарны Жулио за то время, что он был с нами и будем его помнить только с хорошей стороны. Сейчас мы сконцентрированы на подготовке к очень важному матчу. Нет времени грустить. Все нормально.

Мы очень хорошо выглядели в стартовых поединках, за исключением игры с Карпатами. Нам не хватало реализации и креатива впереди. При этом соперники в первых трех матчах использовали почти 100% своих моментов. Сказать, что это ошибка тренера, будет некорректно. Как показали предыдущие матчи, наша команда способна показывать отличный футбол. Мы можем не просто отбирать очки, но и обыгрывать Динамо и Шахтер.

Только с таким настроем и такими задачами нужно выходить на поле. Мы будем биться за три очка, особенно учитывая наше турнирное положение. Динамо – великий клуб со своими традициями, но Олимпик тоже уже не первый год борется в элитном дивизионе. Перед началом матча счет на табло – 0:0", – цитирует Салу официальный сайт Олимпика.

Матч Динамо – Олимпик пройдет 24 августа на НСК Олимпийский. Начало в 19:30.

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