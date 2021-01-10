"Ми таки змогли зіграти, але дуже прикро від рішень Ла Ліги щодо нас, Райо Вальєкано та інших клубів. Гадаю, про шторм було відомо заздалегідь. Ми злітали з напівзамерзлої дороги, а сьогодні не можемо повернутися додому. Ла Ліга повинна пам'ятати, що ми люди, а не шоу, яке завжди повинне відбутися.

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Ми робимо те, про що нас просять. Вони говорять нам, що ми втратимо три очки, якщо не приїдемо. Ми вийшли на поле, покрите снігом. Я не думаю, що це так буденно. В першу чергу потрібно думати про безпеку людей. У нас є сім'я, і ми не маріонетки, які зобов'язані грати", – наводить слова Куртуа Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Реал діставався до Памплони з проблемами через погодні умови, а персоналу Осасуни довелося докласти чималих зусиль, щоб очистити поле від снігу.

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