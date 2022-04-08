"В конце кампании клуб оценит мою работу и примет решение о будущем. Мне нравится эта среда и работа каждый день.

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Команда до сих пор показывала все, что может делать. Мы приблизились к финишной прямой в очень и очень хорошем состоянии. Можно сказать, что мы испекли торт, теперь нужно добавить глазурь", – цитирует Анчелотти AS .

Напомним, "бланкос" возглавляют турнирную таблицу Примеры, опережая Барселону на 12 зачетных баллов, и продолжают борьбу за трофей Лиги чемпионов.