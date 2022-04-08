"Ми спекли торт, тепер треба лише додати глазур": Анчелотті – про своє майбутнє в Реалі та гру мадридців
Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті висловився щодо можливого відходу по завершенні поточного сезону.
"В кінці кампанії клуб оцінить мою роботу й ухвалить рішення про майбутнє. Мені подобається це середовище і робота кожного дня.
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Команда досі показувала все те, що може робити. Ми наблизились до фінішної прямої у дуже і дуже хорошому стані. Можна сказати, що ми спекли торт, тепер треба лише додати глазур", – цитує Анчелотті AS.
Нагадаємо, "бланкос" наразі очолюють турнірну таблицю Прімери, випереджаючи Барселону на 12 залікових балів, й продовжують боротьбу за трофей Ліги чемпіонів.
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