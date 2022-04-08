"В кінці кампанії клуб оцінить мою роботу й ухвалить рішення про майбутнє. Мені подобається це середовище і робота кожного дня.

"Завжди забиває Бензема": Реал переробив легендарну фразу Лінекера після хет-трику француза у ворота Челсі

Команда досі показувала все те, що може робити. Ми наблизились до фінішної прямої у дуже і дуже хорошому стані. Можна сказати, що ми спекли торт, тепер треба лише додати глазур", – цитує Анчелотті AS.

Нагадаємо, "бланкос" наразі очолюють турнірну таблицю Прімери, випереджаючи Барселону на 12 залікових балів, й продовжують боротьбу за трофей Ліги чемпіонів.

Реал завдяки хет-трику Бензема впевнено переміг Челсі у першому чвертьфіналі ЛЧ