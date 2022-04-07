"Всегда забивает Бензема": Реал переделал легендарную фразу Линекера после хет-трика француза в ворота Челси
Мадридский Реал элегантно отметил результативность Карима Бензема в последних встречах.
"Футбол – игра проста: 22 человека гоняются за мячом в течение 90 минут, а Бензема всегда забивает", – написала пресс-служба Реала в твиттере после перфоманса француза в матче с Челси.
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Добавим, что в последних 7 поединках за Реал Бензема подтвердил это "правило" – нападающий записал в свой актив 13 голов и 4 ассиста в этих встречах.
В Лиге чемпионов Карим отметился уже вторым хет-триком подряд: сначала забил три мяча в ворота ПСЖ в ответном матче 1/8 финала, а вчера уничтожил Челси в 1/4 финала.
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