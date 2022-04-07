"Футбол – игра проста: 22 человека гоняются за мячом в течение 90 минут, а Бензема всегда забивает", – написала пресс-служба Реала в твиттере после перфоманса француза в матче с Челси.

Челси – Реал – 1:3 – видео голов и обзор матча с хет-триком фантастического Бензема

Добавим, что в последних 7 поединках за Реал Бензема подтвердил это "правило" – нападающий записал в свой актив 13 голов и 4 ассиста в этих встречах.

В Лиге чемпионов Карим отметился уже вторым хет-триком подряд: сначала забил три мяча в ворота ПСЖ в ответном матче 1/8 финала, а вчера уничтожил Челси в 1/4 финала.

Реал благодаря хет-трику Бензема уверенно победил Челси в первом четвертьфинале ЛЧ