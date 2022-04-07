Челси и Реал в предыдущем сезоне сражались за выход в финал Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше турнира эти команды встретились в битве за полуфинал – и букмекеры снова считали фаворитами лондонцев. Высокие коэффициенты на победу Мадрида или ничью, по всей видимости, были продиктованы слабым футболом "сливочных" в недавних топ-матчах (особенно в Эль Классико, где произошел разгром 0:4). Да и вообще Томаса Тухеля признают прогрессивным системным тренером-тактиком, в то время как к Карло Анчелотти прицепился статус устаревшего тимбилдера.

Еще одной проблемой Реала перед выездом на Стемфорд Бридж называлась зависимость от формы звезд. Особенно это касалось Бензема, которого в теории можно было бы накрыть – впрочем, на практике никто не помешал ему забить 33 гола в текущем сезоне за "королевский клуб" (для Карима этот показатель рекордный). Что наиболее важно, Реал подошел к встрече без важных кадровых потерь. Как и Челси.

Обе команды наиболее ярко выглядят на контратаках, поэтому болельщики ожидали динамичного противостояния. Таким оно и получилось – сразу со стартовым свистком англичане и испанцы подняли темп, а обильный ливень в Лондоне только прибавил скорости. При этом футболисты выдавали значительное количество единоборств и агрессивно прессинговали после потери мяча.

Челси начал несколько активнее, но контрвыпадам хозяев не хватало остроты в завершающей фазе. Реал некоторое время соответствовал тем же, но на 10-й минуте гости провели дебютный момент – и какой! Бензема протащил мяч правым флангом и неожиданным пасом пяткой перевел мяч в центр на Модрича, а тот в касание запустил сферу влево под рывок Винисиуса. Бразилец вошел в штрафную, качнул Кристенсена и пробил метров с 11-ти. Перекладина спасла Челси!

Подопечные Томаса Тухеля практически сразу провели быструю ответную атаку, заработав угловой, но всё завершилось отскоком под неточный удар Пулишичу. На 20-й минуте Канте разогнал более интересную контру, однако финальная диагональ на Маунта привела лишь к хилому замыканию в руки Куртуа.

Наказание за расточительство не заставило долго ждать: уже на 21-й Бензема обыгрался в стеночку с Винисиусом на левом фланге, запустив передачу ему на ход и отправившись в свободную зону в штрафной – Жуниор догнал мяч и пвполнил подачу в касание, а Карим эффектным ударом головой отправил сферу в ближнюю девятку. 0:1!

Не успели лондонцы понять, что произошло, как прилетел второй гол! И снова героем стал Бензема, замкнувший идеальный навес Модрича из глубины. 0:2! Кай Хаверц в ответ попытался нарисовать пенальти, ворвавшись в штрафную, протаранив колено Каземиро и упав, однако Клеман Тюрпен не повёлся на хитрость немца.

Чем дальше шёл матч, тем эффектнее, быстрее и опаснее становились контратаки Реала. Одну из лучших "сливочные" провели на 30-й минуте: Карвахаль получил проникающий пас в штрафную, удачно обработал мяч и пробил метров с шести с острого угла – Менди парировал, а Кристенсен вынес сферу! У Челси же почти ничего не получалось, хотя на стадии организации атак команда выглядела перспективно. Не хватало только завершения.

Тем не менее, на 40-й минуте лондонцам удалось сократить отставание в счёте. Первый гол Челси почти полностью скопировал второй гол Реала: Джеймс прошёл по правому флангу и отдал передачу в центр, а оттуда пошёл навес от Жоржинью на голову Хаверцу – Кай замкнул его точным ударом головой в дальний угол. 1:2!

Практически сразу после пропущенного гола мадридцы могли забить в третий раз, причем героем снова должен был стать Бензема. На 42-й минуте Модрич протащил мяч через центр и вырезал передачу на ход Винисиусу, а бразилец выкатил поперечный пас на линию штрафной – туда врывался Бензема. Жоржинью в подкате только помог французу, подправив мяч ему на ногу, однако нападающий "сливочных" с минимального расстояния пробил мимо дальнего угла.

Отдыхать команды отправились при счёте 1:2 в пользу Реала. Томас Тухель не мог быть доволен таким футболом, так что в раздевалке немецкий коуч провел двойную замену – Ковачич и Зиеш вышли вместо Канте и Кристенсена. Впрочем, перестановки не смогли спасти от третьего гола Реала, ведь он был проведён всего через 45 секунд после возобновления игры. "Героем" стал Эдуар Менди, под прессингом Бензема ошибшийся при передаче на ближнего – Карим перехватил мяч и моментально отправил его в пустые ворота. 1:3!

Челси мог отыграться уже через четыре минуты в результате выстрела Аспиликуэты из-за пределов штрафной в дальнюю девятку, но Куртуа исполнил феноменальный сейв. Сей момент ознаменовал изменения в содержании встречи – Реал окончательно отошёл на свою половину, начав защищать победный результат, а лондонцы завладели инициативой. Проблема заключалась в том, что моменты эта инициатива долгое время не приносила.

Чуть лучше дела хозяев пошли после травмы Милитао, а также после выхода Лукаку и Лофтуса-Чика. Замены были проведены на 64-й минуте, а уже на 69-й Челси создал голевой эпизод – Лукаку пробил головой с шести метров после подачи с левого фланга и рикошета от Вальверде. Ромелу метил в ближний угол, но не попал! Еще через минуту с дистанции выстрелил Маунт – Мейсон закрутил мяч в дальнюю девятку, однако сногсшибательный прыжок Куртуа снова спас Реал.

Несмотря на ощутимое доминирование Челси, следующего моментп пришлось ожидать аж 13 минут – это Джеймс решился на удар метров с 24-х. Мяч пошёл в левый нижний, но Куртуа парировал. В компенсированное время Зиеш мог закрутить интригу, выстрелив из-за пределов штрафной. Сфера пролетела над переклладиной. Вот и вся острота лондонцев в конце встречи.

В конце концов финальный свисток зафиксировал убедительную победу Реала со счётом 3:1.