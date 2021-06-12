"Решение о моем трансфере было принято сразу после завершения сезона. Тренер и клуб хотели поскорее осуществить мой переход. Условия были достаточно хорошими.

Ворскла подписала защитника сборной Эстонии

Мы искали варианты за рубежом, но уже нет смысла об этом говорить. Были и другие претенденты из Украины. Ворскла были среди приоритетных кандидатов на меня.

Под конец сезона в Десне что-то пошло не так. Целью было попасть в еврокубки. Когда мы не выполнили эту задачу, возникло желание сменить обстановку. У Ворсклы очень богатая история. Знаю, что в Полтаве хороший стадион, условия для тренировок лучше, чем в Десне. Кроме того, в Ворскле больше легионеров. Хотя в Десне был очень интересное время и я многому научился", – сказал Тамм в комментарии Soccernet.ee.

Напомним, Тамм перешел в Десну в январе 2020 года из эстонской Флоры и провел в УПЛ 20 матчей, в которых забил 1 гол. За сборную Эстонии сыграл в 38 поединках и отметился тремя голами. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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