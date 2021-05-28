Ворскла подписала защитника сборной Эстонии
20:54 - Читати українською
"Зелено-белые" начали кадровое усиление перед очередным европоходом.
Экс-защитник Десны Йоонас Тамм продолжит карьеру в Ворскле, сообщает официальный сайт полтавского клуба.
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Сроки и условия контракта не разглашаются. Йоонас стал первым новобранцем команды Юрия Максимова в летнее межсезонье.
Напомним, Тамм перешел в Десну в январе 2020 года из эстонской Флоры и провел в УПЛ 20 матчей, в которых забил 1 гол. За сборную Эстонии сыграл в 38 матчах и отметился тремя голами. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.
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