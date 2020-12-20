"Нам немного не повезло. Старт был плохой, команда была разобрана. Это все потом отразилось на Лиге Европы. Невозможно приехать в Лестер и сказать: "Давайте выиграем этот матч". Принимаем Брагу, они в первые 10 минут 2 мяча забивают. Мы можем пробивать по воротам, но без голов ничего не будет. Где-то ошибки нам навредили и снова поражение с АЕКом.

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Была встреча с Ворсклой, мы сыграли 0:0. Могли выигрывать. Самое главное, что на ноль сыграли. У нас был разговор в команде, мы поговорили. Все сказали свое мнение, что у кого на душе. Очень серьезно поговорили. Этот разговор дала результат – выдали очень неплохую серию. Выиграли две игры в Лиге Европы, заработали очки для таблицы коэффициентов, какие-то дополнительные деньги. Не повезло с Брагой, хотели на хорошей ноте завершить", – сказал Циганикс в комментарии изданию FootballHub.

Напомним, Заря вылетела из Лиги Европы, заняв третье место в своей группе, а на зимнюю паузу в УПЛ ушла четвертой.

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