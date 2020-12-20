"Раніше я казав, що одним з найскладніших для мене матчів стала поразка від АЕКа. Зараз я відповім жорсткіше. Цей матч був найбездарнішим. Ми грали серцем, а не головою.

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Розуміли, що у нас було до цього дві поразки і нам необхідна лише перемога. А суперник, розуміючи це, ловив нас на помилках. Ми ж все одно йшли вперед і ризикували, а в результаті провалили цей матч, який, по суті, програли самі собі", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, за підсумками першої частини сезону Зоря вилетіла з Ліги Європи, посівши третю сходинку у своїй групі, а на зимову паузу в УПЛ пішла четвертою.

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