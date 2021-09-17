Вице-президент Барселоны по экономическим вопросам Эдуард Ромеу поделился мыслями по уходу Лионеля Месси из каталонского клуба и рассказал об отказе клуба участия в сделке с инвестиционным фондом CVC.

"Мистер Тебас сделал всю работу, касающуюся Месси, за нас. У нас была проблема под названием финансовый фэйр-плей, мы ее унаследовали. Если бы мы подписали документы (о соглашении с инвестиционным фондом CVC – прим.), то, возможно, у нас был бы другой взгляд на этот вопрос.

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Но это было невозможно, потому что такой документ нельзя было подписывать, он поставил бы под угрозу платежеспособность клуба. Это был кредит на 50 лет за непомерной цене. Фонд вкладывает 2 млрд евро, а получает 22 млрд.

Барселоне это обошлось бы в 13% годовых, но у нас есть возможность брать кредит менее чем в 2%. Эта операция была нежизнеспособной. Мы бы хотели, чтобы Месси остался, но не могли пойти на те условия. Клуб превыше всего. Очевидно, что ответственность за эту ситуацию лежит на клубе, но мы унаследовали катастрофическую ситуацию. Это ее последствия", – цитирует Marca слова Ромеу для Cope.

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