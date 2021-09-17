"Містер Тебас зробив всю роботу, що стосується Мессі, за нас. У нас була проблема під назвою фінансовий фейр-плей, ми її успадкували. Якби ми підписали документи (про угоду з інвестиційним фондом CVC – прим.), то, можливо, у нас був би інший погляд на це питання.

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Але це було неможливо, тому що такий документ не можна було підписувати, він поставив би під загрозу платоспроможність клубу. Це був кредит на 50 років за непомірною ціною. Фонд вкладає 2 млрд євро, а отримує 22 млрд.

Барселоні це обійшлося б у 13% річних, але у нас є можливість брати кредит менш ніж під 2%. Ця операція була нежиттєздатною. Ми б хотіли, щоб Мессі залишився, але не могли піти на ті умови. Клуб понад усе. Очевидно, що відповідальність за цю ситуацію лежить на клубі, але ми успадкували катастрофічну ситуацію. Це її наслідки", – цитує Marca слова Ромеу для Cope.

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