"Мы готовы умереть за Солари", – резкое заявление Одриосолы

Защитник Реала Альваро Одриосола прокомментировал победу над Сельтой в матче 12 тура Ла Лиги (4:2) и работу под руководством Сантьяго Солари.

"Эффект Солари? Иногда в футболе нет ответов. Это неважно. Мы до самой смерти за Сантьяго. Он постепенно завоевывает доверие. Победить перед перерывом на матчи сборных и остаться довольными было важнее всего.

Реал сегодня утвердит Солари в роли главного тренера до конца сезона 2018/19, – Marca

Мы не выбираем тренера. Решения принимаются наверху. Мы должны работать, чтобы преодолеть этот кризис. Мы готовы умереть за него. Он отличный тренер, и, конечно, мы хотим, чтобы он остался.

Здорово, что мы победили перед перерывом и сделали все правильно. Сельта – сложный соперник, который хорошо контратакует. Сегодня было сражение, а в сражениях необходимо побеждать.

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Последние недели выдались для нас проблемными: плохие результаты, увольнение тренера. Но понемногу мы возвращаем себе уверенность и показываем, что мы хорошая команда", – цитирует Одриосолу Marca.