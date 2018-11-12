"Ми готові померти за Соларі", – різка заява Одріосоли

Захисник Реала Альваро Одріосола прокоментував перемогу над Сельтою в матчі 12 туру Ла Ліги (4:2) та роботу під керівництвом Сантьяго Соларі.

"Ефект Соларі? Іноді в футболі немає відповідей. Це не важливо. Ми до самої смерті за Сантьяго. Він поступово завойовує довіру. Перемогти перед перервою на матчі збірних і залишитися задоволеними було найважливіше.

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Ми не вибираємо тренера. Рішення приймаються нагорі. Ми повинні працювати, щоб подолати цю кризу. Ми готові померти за нього. Він відмінний тренер, і, звичайно, ми хочемо, щоб він залишився.

Здорово, що ми перемогли перед перервою і зробили все правильно. Сельта – складний суперник, який добре контратакує. Сьогодні був бій, а в боях необхідно перемагати.

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Останні тижні видалися для нас проблемними: погані результати, звільнення тренера. Але потроху ми повертаємо собі впевненість і показуємо, що ми хороша команда", – цитує Одріосолу Marca.