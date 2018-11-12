toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО

"Ми готові померти за Соларі", – різка заява Одріосоли

17:11 743 Читать на русском
"Ми готові померти за Соларі", – різка заява Одріосоли
Альваро Одріосола / ФК Реал Мадрид

Захисник Реала Альваро Одріосола прокоментував перемогу над Сельтою в матчі 12 туру Ла Ліги (4:2) та роботу під керівництвом Сантьяго Соларі.

"Ефект Соларі? Іноді в футболі немає відповідей. Це не важливо. Ми до самої смерті за Сантьяго. Він поступово завойовує довіру. Перемогти перед перервою на матчі збірних і залишитися задоволеними було найважливіше.

Реал сьогодні затвердить Соларі в ролі головного тренера до кінця сезону 2018/19, – Marca

Ми не вибираємо тренера. Рішення приймаються нагорі. Ми повинні працювати, щоб подолати цю кризу. Ми готові померти за нього. Він відмінний тренер, і, звичайно, ми хочемо, щоб він залишився.

Здорово, що ми перемогли перед перервою і зробили все правильно. Сельта – складний суперник, який добре контратакує. Сьогодні був бій, а в боях необхідно перемагати.

Сельта – Реал Мадрид – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Останні тижні видалися для нас проблемними: погані результати, звільнення тренера. Але потроху ми повертаємо собі впевненість і показуємо, що ми хороша команда", – цитує Одріосолу Marca.

Іспанія12 турБалаїдос (Віго)

Сельта - Реал Мадрид: Неділя 11 листопада 2018

Сельта
Матч завершено
2 : 4
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Сельта Сельта Альваро Одріосола Альваро Одріосола Сельта - Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
21
год
:
59
хв
Казахстан
17:00
Латвія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук