"Игра развивалась так, как я и предполагал. Всегда тяжело играть против команд, которые тренирует Владимир Шаран. Их отличает хорошая организация игры в обороне, мотивированные игроки. Качество поля больше помогало сопернику разрушать, чем нам – создавать. Мы допустили много ошибок, в частности из-за того, что нужно было делать лишние касания к мячу.

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Минай хорошо начал. Они создали несколько моментов, заработали несколько угловых у наших ворот из-за нашей невнимательности. Стандартные положения являются сильной стороной команды.

Потом постепенно мы взяли контроль мяча в свои руки, создали несколько моментов у чужих ворот. Во втором тайме мы забили гол и доминировали в принципе до конца игры, до последней минуты, когда на фоне нашей расслабленности соперник давил.

Мы доминировали, но я недоволен тем, что мы забили всего один гол. Хотелось бы видеть больше моментов, больше голов.

Дебют Перриса и Лонвейка? Сложно делать трансферы уже по ходу чемпионата, когда новые игроки должны сразу включиться. Нужно время, чтобы притереться друг к другу, потренироваться вместе, понять, что от них требует тренер.

В такой ситуации легче украинским игрокам, знающим этот чемпионат, его особенности. Иностранцам сейчас сложнее приспособиться. Перрис и Лонвейк – игроки будущего, игроки на перспективу. И им нужно время на адаптацию, и нам.

Команде сложно, потому что много переездов – автобус, самолет… Мы с собой повсюду таскаем весь багаж для тренировок, каждый третий день меняем город, тренировочные поля. Переезды даются с трудом. Из-за переездов по 7-8 часов и более накапливается усталость. Я благодарю ребят за то, как они адаптируются к этим условиям. Другого выхода у нас нет, нужно продолжать двигаться вперед", – цитирует Мирчу Луческу официальный сайт Динамо.

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