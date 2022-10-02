Минай в первые пол часа был даже ближе к голу, однако забить не сумел. Динамо со временем захватило инициативу и стало создавать неплохие моменты.

Динамо минимально обыграло Минай благодаря эффектному голу Цыганкова

Хозяев спасал голкипер. Бандура сначала потянул удар Забарного после углового, а затем достал сложный мяч от Буяльского.

Динамо все же нашло свой гол, когда Дубинчак прострелил с левого фланга, а мяч отскочил к Цыганкову. Виктор ударом в касание пробил точно в угол и принес гостям победу.