Минай – Динамо – видео красоты от Цыганкова и обзор матча
17:13 - Читати українською
Минай дома минимально уступил Динамо (0:1) в 5 туре УПЛ. Смотрите видеообзор встречи на "Футбол 24".
завершено
51’ Виктор Цыганков
Минай в первые пол часа был даже ближе к голу, однако забить не сумел. Динамо со временем захватило инициативу и стало создавать неплохие моменты.
Динамо минимально обыграло Минай благодаря эффектному голу Цыганкова
Хозяев спасал голкипер. Бандура сначала потянул удар Забарного после углового, а затем достал сложный мяч от Буяльского.
Динамо все же нашло свой гол, когда Дубинчак прострелил с левого фланга, а мяч отскочил к Цыганкову. Виктор ударом в касание пробил точно в угол и принес гостям победу.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter