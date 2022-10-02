"Гра розвивалася так, як я і передбачав. Завжди важко грати проти команд, які тренує Володимир Шаран. Їх відрізняє хороша організація гри в обороні, мотивовані гравці. Якість поля більше сприяла супернику руйнувати, ніж нам – створювати. Ми допустили багато помилок, зокрема через те, що потрібно було робити зайві торкання до м'яча.

Минай – Динамо – 0:1 – відео краси від Циганкова та огляд матчу

Минай добре розпочав. Вони створили кілька моментів, заробили кілька кутових біля наших воріт через нашу неуважність. Стандартні положення є сильною стороною цієї команди.

Потім поступово ми взяли контроль м'яча у свої руки, створили кілька моментів біля чужих воріт. У другому таймі ми забили гол і домінували в принципі до кінця гри, до останньої хвилини, коли на тлі нашої розслабленості суперник тиснув.

Ми домінували, але я незадоволений тим, що ми забили лише один гол. Хотілося би бачити більше моментів, більше голів.

Дебют Перріса та Лонвейка? Складно робити трансфери вже в ході чемпіонату, коли нові гравці мають одразу «включитися». Потрібен час, аби притертися один до одного, потренуватися разом, зрозуміти, що від них вимагає тренер.

У такій ситуації легше українським гравцям, які знають цей чемпіонат, його особливості. Іноземцям зараз складніше пристосуватися. Перріс та Лонвейк – це гравці майбутнього, гравці на перспективу. І їм потрібен час на адаптацію, і нам.

Команді складно, тому що багато переїздів – автобус, літак… Ми з собою всюди тягаємо весь багаж для тренувань, кожен третій день міняємо місто, тренувальні поля. Переїзди даються важко. Через переїзди по 7-8 годин і більше накопичується втома. Я дякую хлопцям за те, як вони адаптуються до цих умов. Іншого виходу ми не маємо, треба продовжувати рухатися вперед", – цитує Мірчу Луческу офіційний сайт Динамо.

Динамо мінімально обіграло Минай завдяки ефектному голу Циганкова