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Шахтер – Заря – видеообзор матча, который дает шанс Динамо оторваться в борьбе за ЛЧ

22:23 - Читати українською
Шахтер – Заря – видеообзор матча, который дает шанс Динамо оторваться в борьбе за ЛЧ
Шахтер – Заря – видеообзор матча 27 июня 2020 / ФК Шахтер

Шахтер и Заря не сумели поразить ворота друг друга в рамках 28-го тура УПЛ (0:0). Смотрите видеообзор матча Шахтер – Заря на "Футбол 24".

 

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Заря на "Футбол 24", стартовал в 19:30. В текущем сезоне чемпионы Украины дважды обыграли луганчан, а крайнюю встречу проиграли. Это была последняя потеря очков командой Каштру, после которой "горняки" выиграли 4 матча и досрочно стали чемпионами.

Заря не обыграла Шахтер в равном матче УПЛ и отпустила Динамо в борьбе за место в ЛЧ

Уже в дебюте игры Заря претендовала на пенальти – вероятно, мяч попал в руку Матвиенко, но рефери не назначил 11-метровый. Свой шанс упустил Коноплянка, а после удара Алана Патрика команду Скрипника спасла перекладина. Несколько возможностей было и у Зари, но голов в этот вечер на НСК Олимпийский так и не было. 0:0.

Заря отпустила Динамо, которое в случае победы над Десной получит 5-очковое преимущество над третьим местом и укрепит свои позиции в борьбе за право играть в квалификации Лиги чемпионов.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

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